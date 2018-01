दिल्ली: बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री आग, 15 के मरने की आशंका

दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लगने से 15 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। पुलिस के मुताबिक आग में पांच लोगों की मौत हुई है, वहीं फायर ब्रिगेड विभाग का कहना है कि इसमें अब तक दस लोगों की मौत हो चुकी है। गोदाम में आग दोपहर में करीब 3.30 बजे लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए 3-4 घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। एक फायर ऑफिसर ने बताया, 'आग पर अब काबू पा लिया गया है। यह आग दोपहर करीब 3.30 बजे लगी थी, जिस पर शाम 7 बजे जाकर काबू पाया गया।' आग की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

The fire is under control now. The fire had broken out around 3.30 pm and was contained around 7. We have contained the fire on the second floor.: Fire Officer pic.twitter.com/A3FFUsxCeq