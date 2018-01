दिल्ली: बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पटाखा फैक्ट्री में आग, 17 की मौत

बाहरी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम तीन मंजिला एक फैक्टरी में आग लगने से 17 लोगों की मौत होने की आशंका है। दिल्ली दमकल सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 13 लोगों की पहले फ्लोर पर, तीन की ग्राउंड फ्लोर और एक की बेसमेंट में मौत हुई है। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। पुलिस ने आग में अब तक नौ लोगों के मरने की पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि आग एक पटाखा फैक्टरी से शुरू हुई। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि बचाव अभियान जारी है क्योंकि और भी लोगों के फैक्टरी के अंदर फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि दिल्ली दमकल सेवा को आग लगने के बारे में शाम करीब 6:20 बजे सूचना मिली थी और दमकल की 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची।

#SpotVisuals Seventeen killed in a fire which broke out at a plastic godown in Bawana Industrial Area #Delhi pic.twitter.com/GBDRjacBg1 — ANI (@ANI) January 20, 2018

अधिकारी के मुताबिक पटाखा फैक्टरी की दूसरी मंजिल पर एक रबर फैक्टरी है। उत्तर दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तरी दिल्ली मेयर प्रीति अग्रवाल हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर गईं। अधिकारी ने बताया कि यह फैक्टरी दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) क्षेत्र में आता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बवाना में एक निजी कारखाने में आग लगने की घटना के जांच के आदेश दिये, राहत कार्यों पर बारीक नजर रखे हुए हैं।'

Union Health Minister JP Nadda directs Health Secretary to provide immediate assistance to victims of Bawana fire tragedy and also asked AIIMS trauma centre to be on alert #Delhi — ANI (@ANI) January 20, 2018

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद मुहैया करवाई जाए। इसके साथ ही एम्स ट्रॉमा सेंटर को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।

We received 3 calls from Bawana - Sector 1 a plastic factor, 2nd from Sector 5 a cracker storage & Sector 3 a furnace oil storage. All casualties are from Sector 5 fire. Fire is completely under control now. We recovered 17 bodies so far: GC Mishra, Director Delhi Fire Services pic.twitter.com/WqCs1CwwMl — ANI (@ANI) January 20, 2018

दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर जी.सी मिश्रा ने बताया, 'हमें बावाना के सेक्टर-1, 3 और 5 से आग लगने की 3 कॉल्स आईं, आग पूरी तरह से काबू में कर ली गई है, 17 शव बरामद हो चुके हैं।'