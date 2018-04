दिल्ली : सिसोदिया ने एलजी को बताया 'तानाशाह', कहा- समानांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे अनिल बैजल

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को 'तानाशाह' करार दिया और उन पर राज्य में 'समानांतर सरकार' चलाने का आरोप लगाया।

राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मुद्दे पर बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सिसोदिया का गुस्सा फूटा।

सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, “एलजी सर, कृपया तानाशाह मत बनिए। यह दिल्ली में समानांतर सरकार चलाने का प्रयास है। यह अवैध है। आपके पास सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है।”

LG sir, pl don’t be a dictator. This is attempt to run parallel govt in Delhi. Its illegal. U don’t hv power to call meeting on issues under elected govt’s domain.



Under Constitution! u can ONLY express difference of opinion on decision of elected govt. Pl respect the Const. https://t.co/n04FAb2sjj