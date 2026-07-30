Delhi News: कांग्रेस ने लक्ष्मी योजना की शर्तों पर उठाए सवाल
Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने
Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों और लाभ वितरण के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत 2,500 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा के बावजूद इसे सख्त शर्तों के साथ लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाएं लाभ से वंचित हो सकती हैं।
योजना की शर्तें
देवेंद्र यादव ने दावा किया कि दिल्ली में महिलाओं की संख्या लगभग 1.06 करोड़ है, जबकि सरकार केवल 17 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने की बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 वर्ष के स्थायी निवास प्रमाण, तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को योजना से बाहर रखने और आय संबंधी पात्रता जैसी शर्तें कई गरीब महिलाओं को लाभ से वंचित कर देंगी।
आर्थिक सहायता
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योजना में घोषित 2,500 रुपये में से केवल 1,000 रुपये ही लाभार्थियों के हाथ में मिलेंगे, जबकि शेष राशि सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी, जिसका उपयोग तीन वर्ष बाद ही किया जा सकेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे महिलाओं की तत्काल आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी।
सरकार से मांग
देवेंद्र यादव ने सरकार से योजना की शर्तों पर पुनर्विचार करने और इसे अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं के लिए सुलभ बनाने की मांग की。
सामान्य प्रश्न
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