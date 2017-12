दिल्ली महिला पिटाई: केजरीवाल ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप

दिल्ली के नरेला इलाके में शराब माफियाओं की ओर से एक महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई किए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा हमला दिल्ली पुलिस पर किया है। केजरीवाल ने कहा कि महिला की पिटाई में दिल्ली पुलिस की भी मिलीभगत थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर वे दिल्ली के उप-राज्यपाल अनल बैजल से मिलने का शाम चार बजे का वक्त मांगा है। हालांकि, इधर दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए चार और महिलाओं को गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि छह दिसंबर को दिल्ली में महिला अधिकारों के लिए काम करनेवाली महिला आयोग की एक वालेंटियर के साथ नरेला इलाके में ना सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसके कपड़े फाड़कर उसकी परेड भी करायी गई। ख़बरों के मुताबिक, आरोपी इतने पर ही नहीं रुके बल्कि इस पूरी घटना के दौरान आरोपियों ने उस महिला वालेंटियर का वीडियो भी बना डाला।

ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली महिला आयोग की टीम अवैध रूप से बेची जा रही शराब पकड़वाने के लिए गई। सरेआम हुई इस घटना में नरेला थाना पुलिस ने मारपीट, छेड़छाड़, धमकी देने आदि की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

रोहिणी के डीसीपी रजनीश गुप्ता के मुताबिक बुधवार की शाम 7.35 बजे महिला आयोग की टीम ने नरेला जेजे कॉलोनी स्थित आशा नामक महिला के घर में छापेमारी की थी। घर से 312 क्वार्टर और 12 बीयर की बोतलें बरामद हुईं। इस बाबत एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। छापेमारी के समय आशा और उसका पति राकेश घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर उनकी बेटी श्वेता मौजूद थी।

रात होने के चलते आशा को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि सिर्फ उसे नोटिस देकर पुलिस वापस लौट आई। छापेमारी के दौरान इलाके में नशा मुक्ति पंचायत चलाने वाली दो महिलाएं मौजूद थीं। यह दोनों महिलाएं थानाध्यक्ष द्वारा चलाई जा रही नशा मुक्ति पंचायत के लिए काम करती हैं। उन्होंने मौके पर पुलिस को काफी सहयोग भी किया। इसके चलते आरोपी, उसका परिवार एवं रिश्तेदार नाराज हो गए थे।

Four more women arrested in connection with assault and thrashing of a woman member of Nasha Mukti Panchayat who assisted police during raids at JJ Cluster in Narela on 6th December #Delhi