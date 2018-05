केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हरियाणा ने पानी रोका तो दिल्ली में बढ़ जाएगा जल संकट

राजधानी दिल्ली में अगले सप्ताह जल संकट की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा से पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने में हस्तक्षेप की मांग की है।

केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर बताया कि शहर को पड़ोसी राज्य हरियाणा से 1996 से 1,133 क्यूसेक पानी मिलता रहा है, लेकिन 22 साल में पहली बार पड़ोसी राज्य ने हाल में पानी पर दिल्ली के अधिकार का विरोध किया और दिल्ली को आंशिक रूप से जल आपूर्ति रोक दी।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को निर्देश दिया है कि वह 21 मई तक पहले की मात्रा में ही जल आपूर्ति करता रहे। यानी राज्य सोमवार के बाद जल आपूर्ति कम कर सकता है।

Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal writes a letter to PM Narendra Modi over Delhi-Haryana Water issue. CM urges PM to ask Haryana to continue supplying same levels of water that have been supplying for last 23 years. pic.twitter.com/GPigWhcotc

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इससे दिल्ली में पानी की बेहद कमी हो जाएगी और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि मैं आपसे (प्रधानमंत्री से) अनुरोध करता हूं कि कृपया आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा को पहले की तरह समान मात्रा में जल आपूर्ति के लिए कहें, जितना वह पिछले 22 वर्ष से आपूर्ति कर रहा है और जब तक इस मुद्दे पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक वह इसे बाधित नहीं करे।

हरियाणा सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 21 मई तक दिल्ली के लिए यमुना नदी जल आपूर्ति पर यथास्थिति बनाए रखेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार एवं दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से कहा था कि वे हरियाणा सरकार से जल आपूर्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध करें और हरियाणा को निर्देश दिया कि वह इस मामले में स्वतंत्र निर्णय ले।

Chief Minister @ArvindKejriwal reminds @LtGovDelhi to talk with Central Govt and Haryana Govt that Delhi’s water supplies should not be reduced.



“Yesterday I wrote a letter and last night I sent a text message regarding this but haven’t received any response”- @ArvindKejriwal pic.twitter.com/M3an7e4EZo