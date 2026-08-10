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Delhi News: भाजपा ने आप विधायकों के घर व कार्यालयों के बाहर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: -विधानसभा में दिल्ली लक्ष्मी योजना पर आप की ओर से चर्चा का बहिष्कार करने के विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शननई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता । दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लाई गई दिल्ली लक्ष्मी योजना...

Delhi News: भाजपा ने आप विधायकों के घर व कार्यालयों के बाहर किया प्रदर्शन

Delhi News: -विधानसभा में दिल्ली लक्ष्मी योजना पर आप की ओर से चर्चा का बहिष्कार करने के विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शन नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता । दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लाई गई दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा का बहिष्कार करने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ भाजपा ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री मोहनलाल गिहारा के संयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप के सभी 22 विधायकों के आवास व कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि आप इस योजना के विरोध में है, क्योंकि वह गरीब को हक से वंचित देखना चाहते हैं। तभी इनके विधायक हर अच्छे काम का विरोध करते हैं।

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प्रदर्शन का विवरण

नेता प्रतिपक्ष एवं कालकाजी विधायक आतिशी के निवास पर महामंत्री योगिता सिंह, मंत्री नरेश वशिष्ठ और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। नेताओं ने आरोप लगाया कि आतिशी पिछले करीब छह महीने से विधानसभा क्षेत्र छोड़कर गोवा में हैं और एक महिला होते हुए भी उन्होंने अपनी पार्टी को महिला हितैषी योजना का विरोध करने दिया। कोंडली में विधायक कुलदीप सिंह के कार्यालय के बाहर प्रदेश उपाध्यक्ष ऋचा पांडेय व भाजपा मयूर विहार जिलाध्यक्ष विजेंद्र धामा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। करोल बाग में आप विधायक विशेष रवि के यहां प्रदर्शन करने भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इसी तरह सीलमपुर, सीमापुरी, बाबरपुर, करोलबाग, देवली, तुगलकाबाद, चांदनी चौक, गोकुलपुरी, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, तिलक नगर, सदर बाजार, बल्लीमारान, मटिया महल, सुल्तानपुरी, दिल्ली कैंट, बुराड़ी, बदरपुर, किराड़ी और ओखला विधानसभा क्षेत्रों में आप विधायकों के घर व कार्यालयों के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सवाल पूछा किया महिलाओं के लिए हितकारी योजना का आप नेता विरोध क्यों रहे हैं।

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अधिक प्रश्न और उत्तर

भाजपा ने किस योजना के विरोध में प्रदर्शन किया?
भाजपा ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के विरोध में प्रदर्शन किया।
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