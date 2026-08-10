Delhi News: विधानसभा में उठा कूड़े और सड़क पर मौजूद पशुओं का मुद्दा

Delhi News: नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में सड़कों पर जगह-जगह फैले कूड़े एवं घूमने वाले पशुओं का मामला सोमवार को विधानसभा में मुख्य रूप से उठाया गया। भाजपा के कई विधायकों ने विधानसभा में कहा कि उनके क्षेत्रों में जगह-जगह कूड़ा फैला रहता है जिसकी वजह से न केवल गंदगी रहती है बल्कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सड़कों पर अवैध डेरी चलाने वाले लोग गाय को छोड़ देते हैं जिसके चलते जाम, सड़क हादसा आदि परेशानी होती है।विधानसभा अध्यक्ष ने इन दोनों ही मुद्दों को नगर निगम की विशेष समिति के पास भेज दिया है।

विधानसभा में सुबह के समय आयोजित प्रश्नकाल के दौरान कृष्णा नगर से विधायक अनिल गोयल ने अपने क्षेत्र में जगह-जगह फैले कूड़े का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल उनके विधानसभा में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में देखने को मिलती है। खासतौर से दोपहर के बाद कर्मचारी कूड़ेदान के पास नहीं दिखते और लोग जहां-तहां कूड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। विधायक अभय वर्मा, पवन शर्मा और तरविंदर सिंह मारवाह ने भी अपनी विधानसभा में सड़कों पर कूड़े के चलते हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता से अनु्रोध किया कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को नगर निगम की विशेष समिति को भेज दिया है।प्रश्नकाल के दौरान ही मोती नगर से विधायक हरीश खुराना ने दिल्ली में चल रही अवैध डेयरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अवैध डेयरी संचालक गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं। इस वजह से कई बार सड़क हादसे होते हैं और यातायात बाधित होता है। विधायकों ने यह भी कहा कि कई बार पशुओं ने बच्चों एवं बुजुर्गों को भी टक्कर मारकर घायल किया है। दिल्ली सरकार ने बीते दिनों प्रत्येक जिले में गऊशाला खोलने की योजना भी बनाई थी। लेकिन इसके बावजूद सड़कों से गाय कम नहीं हो रही हैं। अनेक विधायकों द्वारा उठाए गए इस विषय को भी विधानसभा अध्यक्ष ने नगर निगम की विशेष समिति को भेज दिया है।