मांगें माने जाने के बाद बच्चियों के हाथ से जूस पीकर स्वाति मालीवाल ने तोड़ा अनशन

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नौ दिन बाद रविवार को अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया। स्वाति ने छोटी-छोटी बच्चियों के हाथ से जूस पीकर अनशन समाप्त करने की घोषणा की। स्वाति बीते 13 अप्रैल से दिल्ली के समता स्थल पर अामरण अनशन कर रही थीं।

स्वाति मालिवाल ने अपना अनिश्चितकाल अनशन खत्म करने के बाद कहा कि पहले मैं अकेले लड़ रही थी, लेकिन फिर देशभर के लोगों ने मुझे समर्थन दिया था। मुझे लगता है कि यह स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक जीत है। मैं इस जीत पर सभी को बधाई देती हूं।

उन्होंने कहा कि हर दिन बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। इस पर कड़ा कानून बनवाने के लिए मैं हर जगह दौड़ी, सबसे गुहार लगाई और फिर थक-हारकर अनशन पर बैठ गई। स्वाति ने कहा, ''मुझसे नहीं देखा जाता कि 8 माह, 6 माह, 8 साल, 11 साल की बच्चियां कुचल दी जाती हैं।''

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इस लड़ाई में जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान, ओडिशा सहित पूरा देश मेरे साथ आ जाएगा। आज इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा से आते ही कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलानी पड़ी।

DCW Chief Swati Maliwal breaks her indefinite hunger strike, says, 'I was fighting alone but then I was supported by people across the country. I think this is a historical victory in independent India. I congratulate everyone on this victory.' pic.twitter.com/RAwlKOnyVP