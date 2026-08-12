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Delhi News: खेल : दंगल गर्ल बबीता फोगाट दूसरी बार मां बनीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नई दिल्ली। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट मंगलवार को बेटी

Delhi News: खेल : दंगल गर्ल बबीता फोगाट दूसरी बार मां बनीं

Delhi News: नई दिल्ली। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट मंगलवार को बेटी का जन्म दिया। वह दूसरी बार मां बनी हैं। इससे पहले उनका पांच साल का बेटा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बेटी के साथ तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, महादेव की कृपा देखिए शिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर मेरे जीवन में एक नन्ही परी पार्वती स्वरूप बेटी का आगमन हुआ है। मेरी बेटी के रूप में मिली यह खुशी मेरे और परिवार के लिए अनमोल आशीर्वाद है। यह अहसास और खुशियां शब्दों से परे हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तस्वीरों में बबीता पति विवेक सुहाग और नवजात बेटी के साथ नजर आ रही हैं।

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परिवार में खुशी का माहौल है।-------------------------

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