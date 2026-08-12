Delhi News: खेल : दंगल गर्ल बबीता फोगाट दूसरी बार मां बनीं
Delhi News: नई दिल्ली। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट मंगलवार को बेटी
Delhi News: नई दिल्ली। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट मंगलवार को बेटी का जन्म दिया। वह दूसरी बार मां बनी हैं। इससे पहले उनका पांच साल का बेटा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बेटी के साथ तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, महादेव की कृपा देखिए शिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर मेरे जीवन में एक नन्ही परी पार्वती स्वरूप बेटी का आगमन हुआ है। मेरी बेटी के रूप में मिली यह खुशी मेरे और परिवार के लिए अनमोल आशीर्वाद है। यह अहसास और खुशियां शब्दों से परे हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तस्वीरों में बबीता पति विवेक सुहाग और नवजात बेटी के साथ नजर आ रही हैं।
परिवार में खुशी का माहौल है।-------------------------
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।