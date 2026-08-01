Delhi News: राष्ट्रमंड खेल : साइकिलिस्ट स्प्रिंट स्पर्धा में क्वालिफाई करने में नाकाम
Delhi News: ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय साइकिल चालक शनिवार को राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की स्प्रिंट क्वालिफाइंग स्पर्धा
Delhi News: ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय साइकिल चालक शनिवार को राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की स्प्रिंट क्वालिफाइंग स्पर्धा में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण आगे बढ़ने में नाकाम रहे। भारतीय खिलाड़ियों में रोजित सिंह यांगलेम (10.297 सेकंड) 22वें स्थान पर रहकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे। रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम (10.331 सेकंड) 24वें और डेविड बेकहम एल्काटोचूंगो (10.488 सेकंड) 25वें स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के ली हॉफमैन ने 9.361 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाइंग राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके बाद त्रिनिदाद एवं टोबैगो के निकोलस पॉल (9.603 सेकंड) और उनके हमवतन निजसेन फिलिप (9.630 सेकंड) का स्थान रहा।
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