Delhi News: क्लब मालिकों पर जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत से इनकार
Delhi News: नई दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में क्लब बाउंसर के विवाद में अनुज पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है क्योंकि आरोपी गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। मामले में कुछ सह-आरोपी अभी फरार हैं।
Delhi News: नई दिल्ली। हौज खास क्षेत्र में बाउंसर तैनात करने को लेकर हुए विवाद में क्लब मालिकों और उनके साथियों पर कथित जानलेवा हमला करने के आरोपी अनुज को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं और इस समय उसे जमानत पर रिहा करने से गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा परिहार की अदालत ने अपने आदेश में आरोपी अनुज की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में कुछ सह-आरोपी अभी फरार हैं और अहम गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाने बाकी हैं।
अभियोजन के अनुसार घटना एक फरवरी की रात की है। अनुज, मोनू और उनके साथियों ने शिकायतकर्ता से क्लब के बाहर तैनात बाउंसरों को हटाने के लिए कहा था। आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसके दोस्त पुलिस बूथ की ओर शिकायत करने जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास आरोपियों और उनके साथियों ने शिकायतकर्ता तथा उसके दोस्तों पर हमला कर दिया।अभियोजन का आरोप है कि हमलावरों ने चॉपर, डंडे, पेचकस और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया। इस हमले में शिकायतकर्ता समेत अनिल, आकाश, आकाश दुग्गल और प्रेम को गंभीर चोटें आईं। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए अनुज को कथित वारदात का मुख्य साजिशकर्ता बताया। जांच के दौरान जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज में उसकी सक्रिय भूमिका दिखाई देने का दावा किया गया। अभियोजन ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को आरोपी और उसके साथियों की ओर से धमकियां मिल रही हैं।
लेखक के बारे मेंNikhil Pathak
शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।
परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।
करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।
विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज
व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन
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