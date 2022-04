अब महाराष्ट्र नहीं दिल्ली बन रहा नया हॉटस्पॉट! मिले 40% मामले, संक्रमण दर भी बढ़ी

भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,247 नए मामले सामने आए, 928 लोग स्वस्थ हुए और 1 मरीज की मौत हुई। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में मरीजों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख 45 हजार 527 हो गई है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Nisarg Dixit Tue, 19 Apr 2022 10:33 AM

