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Delhi News: बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जरूरत : बघेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया और आम आदमी पार्टी पर कानून-व्यवस्था की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बघेल ने 2026 को ‘संगत सृजन साल’ घोषित किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पार्टी की एकता और अगले चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्तता व्यक्त की।

Delhi News: बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जरूरत : बघेल

Delhi News: बठिंडा, एजेंसी। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने सोमवार को कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। साथ ही संगठन के भीतर मौजूद गद्दारों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि पूरी पार्टी का कैडर लड़ेगा। बठिंडा में ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बघेल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार में राज्य में कानून-व्यवस्था की कमी और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गैंगस्टर, रेत व जमीन के कारोबार से जुड़े माफिया सक्रिय हैं।

संगठन को मजबूत करने की दिशा में

बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026 को ‘संगत सृजन साल’ घोषित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस के भीतर दूसरी पार्टियों के ‘स्लीपर सेल’ की मौजूदगी की बात कही।

पार्टी की एकता और चुनावी रणनीति

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि पार्टी एकजुट है और पंजाब में अगली सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान चुनाव के बाद पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे का फैसला करेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन

कार्यक्रम के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में लगाए गए नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए वडिंग ने कहा कि वह उनका स्वागत करते हैं और चन्नी को वरिष्ठ और सम्मानित कांग्रेस नेता बताते हैं। उन्होंने कहा कि चन्नी अभी पंजाब में पार्टी की कैंपेन कमिटी के प्रमुख हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से क्या आग्रह किया?
भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया।
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