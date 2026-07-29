Delhi News: कांग्रेस नेता माफी मांगें, वर्ना कानूनी कार्रवाई करेंगे : विहिप
Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर नाराजगी जताई। परिषद ने बजरंग दल के खिलाफ कथित तौर पर
Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर नाराजगी जताई। परिषद ने बजरंग दल के खिलाफ कथित तौर पर लगाए गए आरोपों को झूठा करार देते हुए राहुल से माफी की मांग की। चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर विहिप कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली और अन्य स्थानों में कथित तौर पर बजरंग दल सदस्य छात्रों पर हमले कर रहे थे। विहिप के केंद्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने एक वीडियो बयान जारी कर इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कांग्रेस नेता ने जिन घटनाओं का जिक्र किया, उनसे बजरंग दल का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, ‘अगर देश के लोग सेना के अपमान, भारतमाता को अपशब्द या देश के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों को रोकते हैं तो इसमें बजरंग दल कहां से आ गया?’ जैन ने कहा कि राहुल गांधी कथित रूप से झूठा बयान देकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता माफी नहीं मांगेंगे, तो परिषद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
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