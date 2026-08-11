Delhi News: दिल्ली शहरी आश्रय संशोधित विधेयक पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता कांग्रेस नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व संसदीय सचिव
Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता कांग्रेस नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व संसदीय सचिव मुकेश शर्मा ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कटऑफ तारीख 2025 किए जाने के बावजूद तोड़ी गई झुग्गियों के प्रभावित लोगों के पुनर्वास का स्पष्ट प्रावधान विधेयक में नहीं है। शर्मा ने मद्रासी कैंप, हस्तसाल और एंड्रयूगंज समेत अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि झुग्गी हटाने से पहले प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से विधेयक में ऐसा प्रावधान जोड़ने की मांग की। शर्मा ने आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
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