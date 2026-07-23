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Delhi News: असम पुलिस के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता खेड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: गुवाहाटी, एजेंसी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के पास कई पासपोर्ट और देश के बाहर संपत्ति को लेकर दिए बयान के मामले में कांग्रेस

Delhi News: असम पुलिस के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता खेड़ा

Delhi News: गुवाहाटी, एजेंसी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के पास कई पासपोर्ट और देश के बाहर संपत्ति को लेकर दिए बयान के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गुरुवार को असम पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश हुए। यह मामला रिंकी शर्मा ने दर्ज कराया था। अपराधा शाखा के बाहर कांग्रेस नेता खेड़ा ने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं आने की पूरी कोशिश करता हूं। खेड़ा के अनुसार, उनसे पहले भी दो बार पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं कानून का पालन करूंगा और जांच में पूरा सहयोग करूंगा। उन्होंने बताया कि वह पिछली दो तारीखों पर पेश नहीं हो पाए थे।

इसकी वजह एक बार उनकी तबीयत खराब होना और दूसरी बार राज्यसभा चुनाव में व्यवस्तता वजह थी।

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