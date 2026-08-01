Delhi News: विधानसभा चुनाव से पहले सतह पर आई पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी

Delhi News: --चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे --पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल की

Delhi News: पटियाला, एजेंसी। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह से निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है। पटियाला में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान भी विवाद सामने आया। जिला कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कुछ समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। ये नारे पंजाब के लिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल की मौजूदगी में लगाए गए। हालांकि, बघेल ने शुक्रवार को पार्टी की राज्य इकाई में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया था。

कार्यक्रम में बाधा वडिंग के भाषण शुरू करते ही चन्नी के समर्थकों ने चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद, चन्नी तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के और चन्नी लियाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। इस कारण कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा पड़ी। वडिंग ने बार-बार कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और बैठक जारी रखने देने की अपील की। ​​

गुटबाजी की स्थिति यह घटना राज्य कांग्रेस के भीतर जारी गुटबाजी के बीच हुई है, जबकि पार्टी नेतृत्व बार-बार यह कह रहा है कि 2027 के पंजाब चुनावों से पहले संगठनात्मक एकता को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कहा कि कांग्रेस को अभी पंजाब में जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि संगठनात्मक फैसले लेते समय पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।

कार्यकर्ताओं की चेतावनी नाभा के पार्टी कार्यकर्ता संजीव कुमार ने कहा कि कांग्रेस को पंजाब में और प्रयोग करने से बचना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में ऐसे फैसलों का पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा था।