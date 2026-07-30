Delhi News: केंद्र सरकार ने दिया होगा छात्रों पर बलप्रयोग का आदेश : दीपके

Delhi News: छत्रपति संभाजीनगर, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। दीपके ने दावा किया कि 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान बलप्रयोग का आदेश सरकार ने ही दिया होगा। दीपके ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी समर्थन किया। दिल्ली से अपने घर लौटने के बाद दीपके अपने गृहनगर छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश की जनता को एकजुट होना होगा। दीपके ने दावा किया कि 19 और 20 जुलाई को जंतर-मंतर के पास दिल्ली पुलिस ही कथित तौर पर पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आई थी।

दीपके ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस को छात्रों पर बलप्रयोग का आदेश सरकार ने ही दिया होगा। उन्होंने सीजेपी की फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों को भी खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार इसका पहले से पता क्यों नहीं लगा सकी।दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि कथित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग कर विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रल्हाद जोशी की एक पुरानी कथित टिप्पणी के आधार पर उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए जाने की आलोचना की। एक सवाल के जवाब में दीपके ने योगगुरु रामदेव की जेन-जी पर की गई टिप्पणी को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को जब भी जरूरत होगी, सीजेपी उनके साथ खड़े होकर आंदोलन करेगी।