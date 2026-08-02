Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi News: ‘रामदरश मिश्र शताब्दी सृजन सम्मान’ से पुरस्कृत होंगे उत्कर्ष अग्निहोत्री और कृष्ण बिहारी पाठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi News: पद्मश्री प्रो. रामदरश मिश्र के 103वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 और 15 अगस्त 2026 को गोरखपुर में समारोह का आयोजन होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और 'रामदरश मिश्र शताब्दी सृजन सम्मान' प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में कई प्रमुख साहित्यकार और साहित्यिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

Delhi News: ‘रामदरश मिश्र शताब्दी सृजन सम्मान’ से पुरस्कृत होंगे उत्कर्ष अग्निहोत्री और कृष्ण बिहारी पाठक

Delhi News: - रामदरश मिश्र के जन्मस्थान गोरखपुर में होगा दो-दिवसीय समारोह का आयोजन नई दिल्ली। पद्मश्री प्रो. रामदरश मिश्र के 103वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आगामी 14 और 15 अगस्त 2026 को गोरखपुर में दो-दिवसीय समारोह का आयोजन रामदरश मिश्र न्यास की ओर से किया जा रहा है। 14 अगस्त को अखिल भाग्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय विद्यालय, रानापुर, गोरखपुर और भारतीय हिंदी अध्यापक परिषद के संयुक्त तत्वधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जिसका विषय है ‘रामदरश मिश्र के साहित्य में जल, जवार और जीवन के प्रश्न’। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और जाने-माने लेखक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी करेंगे।

ये भी पढ़ें:डॉ. अरविंद नाथ तिवारी को मिलेगा राष्ट्र शिक्षा गौरव सम्मान

समारोह के मुख्य कार्यक्रम

मिश्र के जन्मदिवस 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मिश्र के पैतृक घर डुमरी मिश्र गांव और उनके प्रथम विद्यालय बिशुनपुरा प्राथमिक विद्यालय गमन का कार्यक्रम रहेगा।

सम्मान और पुरस्कार

इसी अवसर पर पद्मश्री रामदरश मिश्र न्यास की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला 'रामदरश मिश्र शताब्दी सृजन सम्मान' भी प्रदान किया जाएगा। काव्य -विधा के अंतर्गत उत्कर्ष अग्निहोत्री को उनके गजल संग्रह ‘मैं बंदिशों को तोड़ के आगे निकल गया’ को और आलोचना- विधा के अंतर्गत कृष्ण बिहारी पाठक को उनकी आलोचनात्मक कृति ‘रामचंद्र शुक्ल : दृष्टि -सृष्टि्’ के लिए सम्मान प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक लेखक को 21000 की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा।

विशिष्ट अतिथि और साहित्यकार

‘रामदरश मिश्र के साहित्य में जल, जवार और जीवन के प्रश्न’ संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने लेखक प्रोफेसर रामदेव शुक्ल प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, डॉ. वेद प्रकाश पांडेय, प्रो रामदरश राय, प्रो. अनिल राय, डॉ संजीव कुमार दुबे (विभागाध्यक्ष, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय), प्रो. विमलेश मिश्र (विभागाध्यक्ष, डी.डी.यू.विश्वविद्यालय गोरखपुर), प्रो. दीपक प्रकाश त्यागी, प्रो. प्रत्यूष दुबे, प्रो. गौरव तिवारी, शशिबिंदु नारायण मिश्र, डॉ. अखिल मिश्र उपस्थित रहेंगे।

अतिरिक्त उपस्थित साहित्यकार

दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. ओम निश्चल, ख्याति लब्ध कवयित्री अलका सिन्हा, चर्चित कवि प्रो. जसवीर त्यागी, गजलकार डॉ. वेद मित्र शुक्ल, हरिशंकर राढ़ी, मनोज कुमार सिन्हा के साथ अखिल भाग्य स्नातकोत्तर कॉलेज रानापार के प्रबंधक डॉ. सुधीर कुमार राय और प्राचार्य प्रो. रागिनी राय उपस्थित रहेंगे। न्यास की ओर से अश्विनी कुमार तिवारी, डॉ. के पी सिंह, डॉ. सन्नी कुमार गोंड, केशव मोहन पाण्डेय, रविशंकर सिंह उपस्थित रहेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रामदरश मिश्र के जन्मदिन का समारोह कब मनाया जाएगा?
14 और 15 अगस्त 2026 को गोरखपुर में रामदरश मिश्र के जन्मदिन का समारोह मनाया जाएगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Gorakhpur Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।