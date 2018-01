शिकंजा: बाबा वीरेन्द्र देव के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किए तीन केस, एसआईटी गठित

महिलाओं और नाबालिग को शिक्षा के नाम पर उनका यौन शोषण करने और उन्हें बदत्तर स्थिति में रखने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बाबा वीरेन्द्र देव के खिलाफ तीन केस दर्ज किए हैं। इन तीनों केस की जांच के लिए सीबीआई की तरफ से विशेष दल का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता एसपी स्तर के पुलिस अधिकारी करेंगे।



इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कई नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की तरफ से की गई कई एफआईआर पर वीरेन्द्र देव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही, सीबीआई से पूरे मामले की जांच के लिए कहा।

गौरतलब है कि वीरेन्द्र देव ने दिल्ली के रोहिणी आश्रम में धर्म की शिक्षा के नाम पर कई महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार किया। ख़बर की पुष्टि करते हुए सीबीआई प्रवक्ता ने कहा- हमने तीन एफआईआर वीरेन्द्र देव के खिलाफ दर्ज किया है और केस की छानबीन शुरू कर दी है।

Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) has registered 3 cases against Baba Virendra Dev dixit; several girls allegedly kept under illegal confinement at his ashram in Rohini were rescued in December 2017