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Delhi News: बीएसएफ की बस से भिड़ंत के बाद वैन पलटी

By Hemant Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: हादसे में वैन चालक मामूली रूप से घायल हो गया था, जिसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Delhi News: बीएसएफ की बस से भिड़ंत के बाद वैन पलटी

Delhi News: नई दिल्ली। राजेंद्र नगर इलाके में मंगलवार दोपहर को बीएसएफ की बस और डिलीवरी वैन में भिड़ंत हो गई। हादसे में वैन के पलटने से चालक मामूली रूप से घायल हो गया। डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक वीडियो वायरल हो रहे थे। इसमें बताया जा रहा था कि गलत दिशा से आ रही सेना की बस ने कई वाहनों को राजेंद्र नगर चौक पर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मालूम हुआ कि चाणक्यपुरी चैम्बरी मोड़ के पास मोड़ते समय बीएसएफ की बस और डिलीवरी वैन में भिड़ंत हो गई थी।

इसमें वैन चालक मामूली रूप से घायल हो गया था, जिसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे गलत हैं। पुलिस शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेगी।

Hemant Kumar Pandey

लेखक के बारे में

Hemant Kumar Pandey

शॉर्ट बायो : हेमंत कुमार पांडेय वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार के दिल्ली संस्करण में क्राइम, कानून एवं राजनीतिक-सामाजिक विषयों से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमंत कुमार पांडेय राजधानी दिल्ली की क्राइम रिपोर्टिंग में स्थापित नाम हैं। वह वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह वर्ष 2013 से हिंदु्स्तान दिल्ली टीम का हिस्सा हैं। इस दौरान अपराध के बदलते ट्रेंड पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। खासतौर पर आर्थिक अपराध और साइबर अपराध। उन्होंने वर्ष 2017 से साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों पर रिपोर्टिंग किया है। इस बीते दस सालों में क्राइम की कई बड़ी ब्रेकिंग की जिसमें बुराड़ी में बसपा नेता समेत छह की हत्या, श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस, एआई के इस्तेमाल सुलझा हत्या का मामला और महिला कांस्टेबल का दो साल बाद मिला कंकाल आदि खबरें प्रमुख हैं।


करियर का सफर
हेमंत ने करियर की शुरुआत में प्रथम प्रवक्ता मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग की। फिर वर्ष 2009 में डीएलए नाम के सांध्य कालीन अखबार से करियर की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष वह 2011 में न्यूज एजेंसी आईएएनएस की टीम का हिस्सा बने। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं समसामयिकी मुद्दों से जुड़ी खबरों का अनुवाद करने का अनुभव मिला। फिर वर्ष 2013 जनवरी में दैनिक भाष्कर की दिल्ली और अक्तूबर में हिंदुस्तान दिल्ली टीम का हिस्सा बने।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
हेमंत ने B.Sc (बायोलॉजी) के बीएड एवं मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री ली। इस दौरान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को लेकर एक समझ विकसित हुई। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान इससे सहायता मिली।


क्राइम रिपोर्टिंग एवं इसके आयाम
हेमंत की क्राइम रिपोर्टिंग के विभिन्न पक्षों पर गहरी पकड़ है। खासतौर पर कानून के प्रति समझ एवं पुलिस विभाग में अंदर तक पैठ है जिसकी वजह से एक्सक्लूसिव खबरें सही तथ्यों के साथ निकालकर पाठकों के लिए लाते हैं। हेमंत की रिपोर्टिंग सही और सटीक तथ्यों पर टिकी है।


विशेषज्ञता
साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, गैंगवार

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