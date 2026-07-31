Delhi News: बीआरएस नेता रामा राव अदालत में पेश हुए
Delhi News: हैदराबाद, एजेंसी। फॉर्मूला-ई रेस मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार समेत अन्
Delhi News: हैदराबाद, एजेंसी। फॉर्मूला-ई रेस मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार समेत अन्य शुक्रवार को अदालत में पेश हुए। मार्च में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद राव पहली बार अदालत पहुंचे। राव की ओर से मामले में पैरवी कर रहे वकील लक्ष्मण जक्कुआ ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार समेत अन्य आरोपी एसीबी (भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो) अदालत के निर्देशानुसार यहां पहुंचे थे। आरोपपत्र में हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी और दो अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।
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