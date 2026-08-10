Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi News: भाई को बचाने में लैब टेक्निशियन की चाकू घोंपकर हत्या, तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi News: मृतक के भाई ने मुख्य आरोपी से सात सौ रुपये उधार लिए थेरुपये नहीं लौटाने पर मुख्य आरोपी ने दोनों साथियों समेत किया था हमला बेगमपुर पुलिस ने वारदात के छह घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कियानई...

Delhi News: भाई को बचाने में लैब टेक्निशियन की चाकू घोंपकर हत्या, तीन गिरफ्तार

Delhi News: मृतक के भाई ने मुख्य आरोपी से सात सौ रुपये उधार लिए थे रुपये नहीं लौटाने पर मुख्य आरोपी ने दोनों साथियों समेत किया था हमला

वारदात की जानकारी

बेगमपुर पुलिस ने वारदात के छह घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

बेगमपुर इलाके में रविवार रात को भाई को बचाने गये लैब टेक्निशियन कीचाकू घोंपकर बदमाशों ने हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के छह घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को दोनों साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि उनके बीच 700 रुपये की उधारी को लेकर विवाद था। इसे लेकर हुए झगड़े में ही हत्या को अंजाम दिया गया।

मृतक और उसके भाई का परिचय

डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि 30 वर्षीय मुकेश यादव परिवार सहित भरत विहार इलाके में रहता था। वह पैथोलोजी सेंटर में लैब टेक्निशियन का काम करता था। मुकेश का छोटा भाई सतीश मजदूरी करता है। सतीश ने इलाके के घोषित बदमाश सचिन से कुछ माह पहले सात सौ रुपये उधार लिये थे।लेकिन वह अब लौटा नहीं रहा था।

हत्या की घटना का विवरण

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार रात करीब दस बजे भोजन करने के बाद सतीश अपने घर से 500 मीटर दूर टहले हुए निकल गया। इसी दौरान सचिन अपने दोनों साथियों पंकज एवं अभिषेक के साथ मिल गया। वह रुपये लौटाने का दबाव बनाने लगा। इस पर सतीश आनाकानी करने लगा तो बदमाशों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।

भाई को बुलाने की कोशिश

सतीश ने अपने को घिरता देखकर बड़े भाई मुकेश को फोन किया। उसने भाई को बताया कि सचिन आदि उसे मार रहे हैं। इस बीच भाई की हालत को जानकर मुकेश भी मौके पर पहुंच गया। उसने सचिन के हाथ में चाकू देखा तो भाई को बचाने लगा। उसने हमलावरों को घर जाने के लिए कहा।

हमलावरों का हमला

सचिन और उसके साथियों ने दोनों भाईयों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मुकेश और सतीश को चाकू से वार करना शुरू किया। इस दौरान राहगीर आ जा रहे थे लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। दोनों भाईयों को घायल करने के बाद हमलावर आराम से फरार हो गये। स्थानीय लोंगो ने घटना की सूचना पुलिस को सूचना दी और घायलों को बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से एम्स ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल से सूचना मिली कि इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई है।

पुलिस की कार्रवाई

डीसीपी ने बताया कि सतीश के बयान पर हत्या एवं हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसीपी बेगमपुर सार्थक त्यागी की देखरेख में इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार एवं एसआई जगदीप संधू की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आदि खंगाली और दोनोंभाईयों के मोबाइल के टॉवर की लोकेशन आदि की जांच की। फिर रविवार तड़के चार बजे तीनों आरोपियों को इलाके से दबोच लिया। इसमें सचिन बेगमपुर थाने का घोषित बदमाश है और दस आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।

मृतक के परिवार की स्थिति

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। इस हमले में घायल सतीश की हालत खतरे से बाहर है। मुकेश के परिवार में पत्नी और दो छोटे-छोटे बच्चे हैं।

अभ्यस्त प्रश्न

क्या मुकेश की हत्या के कारण क्या था?
मुकेश की हत्या एक उधारी विवाद के कारण हुई थी जिसमें उसके छोटे भाई सतीश ने बदमाश सचिन से 700 रुपये उधार लिए थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Delhi Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।