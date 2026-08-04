Delhi News: पानी की टंकी में मिला नायब तहसीलदार का शव
Delhi News: राजस्थान के बालोतरा जिले में मंगलवार को 54 वर्षीय सरकारी कर्मचारी मंगलाराम का शव पानी की टंकी में मिला। पचपदरा थानाक्षेत्र में नायब तहसीलदार रह चुके मंगलाराम का शव मिलने की जानकारी तब हुई जब एक महिला कर्मचारी पानी भरने आई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Delhi News: जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के बालोतरा जिले में मंगलवार को एक सरकारी कर्मचारी का शव सरकारी आवास के पास पानी की टंकी में मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 54 वर्षीय गुढ़ामालानी निवासी मंगलाराम के रूप में हुई है। वह पचपदरा थानाक्षेत्र में दूदवा उपतहसील में नायब तहसीलदार थे। पुलिस के अनुसार, घटना का पता तब चला जब पास के सरकारी क्वार्टर में रहने वाली एक कर्मचारी पानी भरने के लिए टंकी पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि टंकी का ढक्कन खोलने पर महिलाकर्मी को अंदर शव दिखा, जिसके बाद उसने गांव के सरपंच और पुलिस को सूचना दी।
थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और जांच के लिए एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाया गया। उनकी चप्पलें टंकी के बाहर मिली हैं। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह टंकी में कैसे गिरे थे।
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