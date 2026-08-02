Delhi News: पारदर्शी प्रक्रिया से खरीदी गई बेटियों के लिए साइकिल: हरीश खुराना
Delhi News: साइकिल खरीद में सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए घोटाले के आरोपों पर भाजपा विधायक हरीश खुराना ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि साइकिलें पारदर्शी प्रक्रिया से खरीदी गई हैं और कोई घोटाला नहीं हुआ। भारद्वाज के आरोपों को पंजाब में स्कूल बैग घोटाले और पेपर लीक मामलों से ध्यान भटकाने के प्रयास के रूप में देखा गया।
Delhi News: नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता साइकिल खरीद में सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए घोटाले के आरोपों पर भाजपा विधायक एवं प्रवक्ता हरीश खुराना ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज द्वारा एक व्यापारिक कम्पनी की आधारहीन शिकायत पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। वह जनता का ध्यान पंजाब में हुए स्कूल बैग घोटाले के साथ इम्तिहान पेपर लीक मामलों से भटकाना चाहते हैं।
घोटाले के आरोप
उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ यह साइकिलें खरीदी गई हैं।हरीश खुराना ने कहा कि साइकिल खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शी प्रक्रिया से दिल्ली की बेटियों के लिए साइकिलें खरीदी हैं। लेकिन आप नेता हमेशा दिल्ली के दुश्मन रहे हैं।
पारदर्शिता की पुष्टि
इसलिए बेतुके व अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइकिलें अलग-अलग मॉडल और फीचर के साथ आती हैं। सामान्यत: दिल्ली के बाजारों में 5 हजार से लेकर 50 हजार तक की साइकिल उपलब्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिल्ली में कोई साइकिल घोटाला नही हुआ है बल्कि पंजाब में स्कूल बैग घोटाला हुआ है।
पंजाब में स्कूल बैग घोटाला
वहां पेपर लीक के अनेक मामले हुए हैं, जिन पर दिल्ली व पंजाब में विरोध हो रहे हैं और लगातार कार्यवाई की मांग की जा रही है। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज पंजाब व देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक व्यापारिक शिकायत को आधार बना कर घोटाले के बेतुके आरोप लगा रहे हैं।
प्रश्नोत्तर
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