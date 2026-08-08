Delhi News: बेंगलुरु में घर के अंदर महिला का कंकाल मिला
Delhi News: बेंगलुरु में पुलिस ने 57 वर्षीय महिला दक्षायणी का कंकाल उसके घर से बरामद किया है। महिला मानसिक रूप से बीमार थीं और 2017 से अकेले रह रही थीं। उनके भाई महेश बसप्पा ने उनकी पहचान की। महिला का बेटा 2005 में और पति 2017 में निधन हो गया था, जिसके बाद से वह परिवार से संपर्क में नहीं थीं।
Delhi News: बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में पुलिस ने एक 57 वर्षीय महिला का कंकाल उसके घर से बरामद किया है। उसकी पहचान बेलगावी जिले के सौंदत्ती तालुक की मूल निवासी दक्षायणी के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार, महिला के भाई महेश बसप्पा ने बताया कि दक्षायणी के बेटे की 2005 में मौत हो गई थी, इसके बाद वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थीं। बेंगलुरु और शिवमोगा में उनका इलाज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें सिजोफ्रेनिया की पहचान की थी। पुलिस ने बताया कि 2017 में पति की मृत्यु के बाद से दक्षायणी कई वर्षों से घर में अकेली रह रही थीं।
लगभग दो वर्षों से परिवार के संपर्क में नहीं थीं। पुलिस ने सात अगस्त को महेश को सूचना दी कि उनकी बहन के घर में एक शव मिला है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उनकी शिनाख्त की।
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