Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi News: बेंगलुरु में घर के अंदर महिला का कंकाल मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi News: बेंगलुरु में पुलिस ने 57 वर्षीय महिला दक्षायणी का कंकाल उसके घर से बरामद किया है। महिला मानसिक रूप से बीमार थीं और 2017 से अकेले रह रही थीं। उनके भाई महेश बसप्पा ने उनकी पहचान की। महिला का बेटा 2005 में और पति 2017 में निधन हो गया था, जिसके बाद से वह परिवार से संपर्क में नहीं थीं।

Delhi News: बेंगलुरु में घर के अंदर महिला का कंकाल मिला

Delhi News: बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में पुलिस ने एक 57 वर्षीय महिला का कंकाल उसके घर से बरामद किया है। उसकी पहचान बेलगावी जिले के सौंदत्ती तालुक की मूल निवासी दक्षायणी के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार, महिला के भाई महेश बसप्पा ने बताया कि दक्षायणी के बेटे की 2005 में मौत हो गई थी, इसके बाद वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थीं। बेंगलुरु और शिवमोगा में उनका इलाज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें सिजोफ्रेनिया की पहचान की थी। पुलिस ने बताया कि 2017 में पति की मृत्यु के बाद से दक्षायणी कई वर्षों से घर में अकेली रह रही थीं।

ये भी पढ़ें:पति-बेटे की मौत ने तोड़ा, बेटी-दामाद ने भी छोड़ा अकेला; घर में मिला महिला का एक साल पुराना कंकाल

लगभग दो वर्षों से परिवार के संपर्क में नहीं थीं। पुलिस ने सात अगस्त को महेश को सूचना दी कि उनकी बहन के घर में एक शव मिला है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उनकी शिनाख्त की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।