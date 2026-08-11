Delhi News: रंजिश में पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला, केस दर्ज
Delhi News: नई दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। तीन आरोपियों ने उसे लात-घूंसों से पीटा और सिर पर भारी वस्तु से वार किया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
Delhi News: नई दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। कथित तौर पर तीन आरोपियों ने युवक को रास्ते में रोककर लात-घूंसों से पीटा और उसके सिर पर भारी वस्तु से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित युवक 35 वर्षीय आकाश के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कल्याणपुरी थाने में हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों की तलाश में उनके ठिकानों पर छापेमरी कर रही है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित आकाश अपने परिवार के साथ त्रिलोकपुरी में रहता है। वह निजी कंपनी में नौकरी करता है। आकाश का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली शिवानी, उसके ससुर दयानंद और सास के साथ उनके परिवार की छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। गत तीन अगस्त को वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रहा था। इसी दौरान शिवानी का भाई रोहित, दीपक, शिवानी के पिता और रोहित का दोस्त समीर उन्हें गली में रोककर मारपीट करने लगे। आरोप है कि रोहित ने जान से मारने की धमकी देते हुए आकाश के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया और सभी फरार हो गए। सिर पर चोट लगने से आकाश लहूलुहान हो गया। आकाश को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आकाश के बयान पर रोहित, दीपक और समीर के खिलाफ मामला केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है।
लेखक के बारे मेंRajan Sharma
शॉर्ट बायो : राजन शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में अपराध टीम में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
राजन शर्मा को पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।
करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
राजन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई जी न्यूज और जन संदेश दिल्ली के बाद प्रिंट पत्रकारिता में आए। उन्होंने प्रमुख हिंदी अखबार हरि भूमि, विराट वैभव, नवोदय टाइम्स, दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें अपराध और स्वास्थ्य से जुड़ी कवरेज के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वह अपराध टीम का प्रमुख हिस्सा हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
विशेषज्ञता
अपराध, राजनीति, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों में विशेषज्ञता है।
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