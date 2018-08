रामलीला मैदान के नाम पर शुरू हुई बयानबाजी

दिल्ली के रामलीला मैदान के नाम को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ऐतिहासिक रामलीला मैदान का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। जिस पर 30 अगस्त को बैठक में फैसला लिया जाएगा।

इस खबर के आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उधर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ऐसे किसी कदम से इनकार किया है। मनोज तिवारी ने वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए बताया कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं! मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम सबके आराध्य हैं इसलिये रामलीला मैदान का नाम बदलने का कोई सवाल ही नहीं है!

इससे पहले, समाचार एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट के जरिये बताया कि उत्तरी नगर निगम ने इस प्रमुख मैदान का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी तय मानी जा रही। 30 अगस्त को नार्थ एमसीडी सभा की बैठक है।

