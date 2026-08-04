Delhi News: प्रदर्शन के जरिये राजनीतिक जमीन हासिल करने की चाह

Delhi News: नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली की सत्ता में लगभग 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रदर्शन के माध्यम से ही अपनी राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहते हैं। पहले जंतर-मंदर प्रदर्शन को समर्थन देकर उसमें शामिल होना और अब ई-20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर वह एक बार फिर सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन मंगलवार को उनके प्रदर्शन में वह धार नहीं दिखी तो वर्ष 2012-13 के दौरान देखने को मिलती थी। पहले जहां उनके प्रदर्शन से आम जनता जुड़ती थीं तो वहीं मंगलवार को केवल उनके नेता एवं कार्यकर्ता ही प्रदर्शन में देखे गए। वर्ष 2012 में जनलोकपाल आंदोलन की शुरुआत जब अरविंद केजरीवाल ने की तो देश के कई चर्चित चेहरे उनके साथ जुड़ते चले गए। इतना ही नहीं उनके प्रदर्शन में जब अन्ना शामिल हुए तो आम लोग लगातार इससे जुड़ते चले गए और इस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ जिसने तीन बार दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन दिल्ली से सत्ता जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक राजधानी में सक्रिय नहीं रहे। लेकिन सीजेपी आंदोलन के साथ वह एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। सीजेपी आंदोलन में उन्होंने मंच पर जाकर अपना समर्थन दिया था। यह आंदोलन काफी सफल भी रहा।