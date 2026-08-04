Delhi News: प्रदर्शन के जरिये राजनीतिक जमीन हासिल करने की चाह
Delhi News: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक सक्रियता फिर से दिखाने का प्रयास किया है। जबकि 2012-13 में जनता का समर्थन उनके साथ था, हाल ही में हुए प्रदर्शन में केवल उनके नेता और कार्यकर्ता ही मौजूद रहे। ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रदर्शन में लगभग 100 लोग जुटे, जिनमें अधिकतर सुरक्षाकर्मी थे।
Delhi News: नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली की सत्ता में लगभग 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रदर्शन के माध्यम से ही अपनी राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहते हैं। पहले जंतर-मंदर प्रदर्शन को समर्थन देकर उसमें शामिल होना और अब ई-20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर वह एक बार फिर सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन मंगलवार को उनके प्रदर्शन में वह धार नहीं दिखी तो वर्ष 2012-13 के दौरान देखने को मिलती थी। पहले जहां उनके प्रदर्शन से आम जनता जुड़ती थीं तो वहीं मंगलवार को केवल उनके नेता एवं कार्यकर्ता ही प्रदर्शन में देखे गए। वर्ष 2012 में जनलोकपाल आंदोलन की शुरुआत जब अरविंद केजरीवाल ने की तो देश के कई चर्चित चेहरे उनके साथ जुड़ते चले गए। इतना ही नहीं उनके प्रदर्शन में जब अन्ना शामिल हुए तो आम लोग लगातार इससे जुड़ते चले गए और इस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ जिसने तीन बार दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन दिल्ली से सत्ता जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक राजधानी में सक्रिय नहीं रहे। लेकिन सीजेपी आंदोलन के साथ वह एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। सीजेपी आंदोलन में उन्होंने मंच पर जाकर अपना समर्थन दिया था। यह आंदोलन काफी सफल भी रहा।
प्रदर्शन का हाल
इसिलए अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में लगातार सक्रिय दिखने लगे हैं। ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर उन्होंने मंगलवार को प्रदर्शन तो किया, लेकिन यह पहले की तरह उतना बड़ा नहीं था। इसमें लगभग 100 लोग ही जुटे थे, जिससे ज्यादा तो यहां सुरक्षाकर्मी तैनात थे। लगभग एक घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद दस्तावेज पुलिस को ही सौंपने पड़े क्योंकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। पहले के प्रदर्शनों में अरविंद केजरीवाल का हठ दिखता था, वह जो ठानते थे उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते थे।
अरविंद केजरीवाल के प्रमुख धरना-प्रदर्शन
वर्ष 2012-13- बिजली-पानी के दाम और सीवर का मुद्दा
जनवरी 2014-दिल्ली पुलिस के नियंत्रण और कानून व्यवस्था की मांग को लेकर
2017-18- सीसीटीवी कैमरे और पूर्ण राज्य का दर्जा
वर्ष 2021 -राशन की होम डिलीवरी योजना
सामान्य प्रश्न
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