केजरीवाल ने की CCTV प्रोजेक्ट में पीएम से दखल देने की मांग, बोले- एलजी बेवजह अड़ंगा लगा रहे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की सीसीटीवी कैमरा परियोजना के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

इससे दो दिन पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। पत्र में केजरीवाल ने मोदी से मुलाकात का आग्रह किया और सीसीटीवी कैमरा लगाने के संबंध में बैजल को निर्देश देने की बात कही। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि यह महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

पैसों के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा चीन को तोहफे में दी : माकन

गुरुवार को आप सरकार ने उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी को यह कहते हुए 'अमान्य' करार दिया था कि सीसीटीवी लगाने का काम सरकार का है और बैजल से शहर में बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने को कहा।

Delhi CM @ArvindKejriwal writes to Hon'ble Prime Minister @narendramodi on an unconstitutional committee formed by LG for CCTVs project.#LGObstructsDelhiCCTV pic.twitter.com/RZr8bWSRON