Delhi News: ई-20 पेट्रोल के विरोध में केजरीवाल ने बीच सड़क दिया धरना

Delhi News: नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिरेाजशाह रोड पर रोक दिया। बाद में, केजरीवाल और अन्य नेताओं ने धरना दिया और 2.33 लाख चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपीं। उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

ई-20 पेट्रोल के विरोध में केजरीवाल ने बीच सड़क दिया धरना

Delhi News: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। ई-20 पेट्रोल के विरोध में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आप मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च को लेकर हंगामा। दोपहर 12 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और 100 लोगों के साथ 2.33 लाख चिट्ठियां लेकर प्रधानमंत्री आवास के लिए निकले केजरीवाल के मार्च को करीब 500 मीटर दूर ही फिरोजशाह रोड पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक लिया। पुलिस अधिकारियों से हुई नोकझोंक के बाद केजरीवाल समेत सभी लोग बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। करीब सवा घंटे बाद अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने सभी चिट्ठियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए पुलिस को सौंपी और धरना समाप्त किया।

इस दौरान आप नेताओं ने केंद्र सरकार और ई-20 के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

पुलिस से अनुमति नहीं मिली केजरीवाल ने कई दिन पहले ही पं. रवि शंकर शुक्ला लेन स्थित आप मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की अनुमति पुलिस से मांगी थी। केजरीवाल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें महज 100 लोगों के साथ भी मार्च करने की अनुमति नहीं दी। लोगों की समस्या को लेकर दोपहर 12 बजे उन्होंने पार्टी मुख्यालय से मार्च शुरू किया। इस दौरान पुलिस, आरएएफ और एसएसबी को पहले ही तैनात कर घेराबंदी कर दी गई थी। पार्टी मुख्यालय से निकलकर जैसे ही केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज व मार्च में शामिल अन्य लोग फिरोजशाह मार्ग पर पहुंचे पुलिस ने उन्हें रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। इस बीच सुरक्षा बलों और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई।

धरना समाप्त करने का आग्रह केजरीवाल के साथ पार्टी के अन्य नेताओं और 100 लोगों के सड़क पर ही धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने उनसे धरना समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। करीब सवा घंटे बाद पुलिस अधिकारियों की ओर से चिट्ठियां पीएमओ तक पहुंचाने और उसकी रिसीविंग देने के प्रस्ताव पर धरना समाप्त किया गया। पुलिस ने 2.33 लाख चिट्ठियां भेजने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया।

बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा केजरीवाल ने दोपहर दो बजे पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रंप के दबाव में अमेरिका से इथेनॉल खरीदकर देश पर थोपना बंद करे। ई-20 वापस नहीं होता है तो देश फिर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जनता को ई-20 से छुटकारा चाहिए तो उसे बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

यातायात प्रभावित रहा आप के पीएम आवास तक मार्च के कारण फिरोजशाह रोड और विंडसर प्लेस गोल चक्कर से जुड़े प्रमुख मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ यह व्यवधान लगभग दो घंटे तक जारी रहा, जिससे इलाके में लंबा जाम लग गया। फिरोजशाह रोड, विंडसर प्लेस गोलचक्कर सहित कई प्रमुख जगहों पर बैरिकेडिंग के चलते वाहन चालकों को यू-टर्न लेकर वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। कई वाहन चालक मार्ग बदलने के कारण देर से अपने गंतव्य तक पहुंचे। जनपथ रोड पर यातायात प्रभावित रहा। संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। केंद्रीय सचिवालय के प्रवेश द्वार के आसपास बेरिकेडिंग कर अर्द्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया था।