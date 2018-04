तनातनी: गृह मंत्रालय की सिफारिश पर दिल्ली सरकार के 9 सलाहकारों की नियुक्ति रद्द

गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार के नौ सलाहकारों की नियुक्ति आज रद्द कर दी गई। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए पत्र में इस बात का हवाला दिया गया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली के लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए 9 पदों की स्वीकृति नहीं ली गई।



इस पत्र में आगे कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने इन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केन्द्र सरकार से किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं ली है। गृह मंत्रालय ने इस नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आनेवाली ये सेवाएं संविधान के मुताबिक केन्द्र सरकार का विषय है।

हालांकि, दिल्ली सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इन नियुक्तियों से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई है। सलाहकारों की नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने एक पत्र को सबूत के तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वह उस पोस्ट पर पहले से ही नहीं है। पत्र के मुताबिक, वित्त मंत्री के सलाहकार के तौर पर चड्ढा की नियुक्ति 15 जनवरी 2016 से लेकर 31 मार्च 2016 तक यानि तीन महीने से भी कम के लिए हुई थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है- “गृह मंत्रालय कैसे हमें हटा सकता है? जो यह देखना चाहते हैं उनके लिए ये है नियुक्ति के टर्म। धन्यवाद।”

Where exactly is the MHA sacking me from? Here are the terms of appointment for those who wish to see. Thanks. pic.twitter.com/74NkgXXNcq