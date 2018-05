हाईकोर्ट ने वीरेंद्र देव दीक्षित से कहा, अगर कुछ छिपाने को नहीं तो सीबीआई के सामने पेश हों

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर दिल्ली के अपने आश्रम में लड़कियों और महिलाओं को कथित रूप से बंदी बनाने वाले स्वयंभू बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने कुछ गलत नहीं किया है तो वह सीबीआई से भाग क्यों रहे हैं। सीबीआई ने वीरेंद्र देव को खोज निकालने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की बैंच ने आश्रम की ओर से पेश वकील से पूछा कि आपके बाबा सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? वह फरार हैं। वो भाग रहे हैं, वह भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वह किस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं। उनसे सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहिए। अगर आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो अपनी गतिविधियों को पारदर्शी बनाइए।

CBI today informed Delhi High Court that international blue corner notice has been issued against Baba Virendra Dev Dixit in alleged illegal confinement of women at an Ashram in Delhi's Rohini