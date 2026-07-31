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Delhi News: छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा बस्तर : शाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ बस्तर में परंपराओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर नक्सल-मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ रहा है। बस्तर के निवासी पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जो उनकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। 12 विधाओं में प्रदर्शन की जानकारी दी गई।

Delhi News: छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा बस्तर : शाह

Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और बस्तर के पारंपरिक सामाजिक नेताओं के साथ बैठक के दौरान ‘बस्तर पांडुम’ के विजेताओं की तारीफ की और इलाके की समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और सामाजिक रीति-रिवाजों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा बस्तर आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित संभाग बनेगा और तरक्की के नए मानक स्थापित करेगा।

बैठक की प्रमुख बातें

अमित शाह ने कहा कि आज राष्ट्रपति भवन में मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ-साथ बस्तर की सामाजिक परंपराओं के प्रमुख मांझी-चालकी और ‘बस्तर पांडुम’ के विजेताओं के साथ बातचीत की। बस्तर के लोग अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए नक्सल-मुक्त क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चीजें पहले नक्सली हिंसा से प्रभावित हुई थीं।

बस्तर की संस्कृति का विकास

उन्होंने कहा कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहली बार राष्ट्रपति भवन पहुंचे बस्तर के निवासी इस बात का सबूत हैं कि बस्तर, जो कभी नक्सली हिंसा के कारण अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं को खो रहा था, आज नक्सल-मुक्त होकर उभर रहा है और अपनी धरोहर को संजो रहा है।

प्रतियोगिता की विधाएँ

छत्तीसगढ़ सीएमओ के अनुसार, प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं के लिए 12 विधाएं हैं, जिनमें बस्तर का आदिवासी नृत्य, गीत, नाटक, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और आभूषण, पूजा-पद्धति, शिल्प, चित्रकला, आदिवासी पेय, पारंपरिक व्यंजन, क्षेत्रीय साहित्य और वन-औषधि शामिल हैं।

प्रश्नोत्तरी

अमित शाह ने किस कार्यक्रम में भाग लिया?
अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और बस्तर के पारंपरिक सामाजिक नेताओं के साथ बैठक के दौरान ‘बस्तर पांडुम’ के विजेताओं की तारीफ की।
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