Delhi News: पुलिस तय नहीं करेगी, मैं किससे मिलूंगा या नहीं : अभिजीत दीपके
Delhi News: छत्रपति संभाजीनगर के अभिजीत दीपके ने अपने घर की सुरक्षा में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक को हटाने की मांग की है। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें मिलने से रोका और अभद्रता की। दीपके ने आरोप लगाया कि उनके घर के पास कुछ सीआईडी कर्मी घूम रहे थे, जिनका एक कथित 'हिट स्प्रे' नामक व्हाट्सऐप ग्रुप था।
Delhi News: छत्रपति संभाजीनगर, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने अपने घर की सुरक्षा में तैनात एक पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) को हटाने की मांग की है। आरोप है कि एसआई ने लोगों को दीपके से मिलने से रोका और सवाल पूछने पर कथित तौर पर अभद्रता की। जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार की है जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो में दीपके छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर में सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में तैनात एक एसआई से बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वह नाराजगी जताते हुए कहते हैं, ‘जब मैं लोगों को अंदर आने के लिए कह रहा हूं, तो आपको उन्हें आने देने में क्या समस्या है? आप दिल्ली पुलिस जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आज तक कोई समस्या नहीं हुई।’ दीपके ने कहा कि पुलिस यह तय नहीं करेगी कि उन्हें किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। उन्होंने एसआई से कहा, ‘आप कृपया बाहर चले जाइए। मैं आपको अपने घर में नहीं चाहता।’
पुलिस अधिकारी से बातचीत
एक अन्य वीडियो में दीपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से फोन पर बात करते दिखे हैं। इसमें वह कहते हैं, ‘सुरेश नाम का एक दरोगा यहां आया है। वह मुझसे मिलने आने वाले लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा है और उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है। क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? मुझे यह एसआई यहां नहीं चाहिए। इसे मेरे घर से हटाओ।’
सीआईडी कर्मियों ने बनाया हिट स्प्रे ग्रुप
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बातचीत के दौरान दीपके ने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि उनके घर के पास कुछ सीआईडी कर्मी घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मीडियाकर्मी के अनुसार, जब पुलिस उन्हें हटाने के लिए पहुंची, तब उन्होंने खुद को सीआईडी कर्मी बताया था। दीपके का दावा है कि इस दौरान एक कर्मी के फोन पर एक व्हाट्सऐप ग्रुप खुला हुआ था, जिसका नाम कथित तौर पर ‘हिट स्प्रे’ था। दीपके के अनुसार, मीडियाकर्मी ने बताया कि कथित सीआईडी कर्मी दीपके के घर से जुड़ी जानकारियां इसी ग्रुप में भेज रहे थे।
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