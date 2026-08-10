Delhi News: हेडगेवार अस्पताल में तिरंगा रैली निकली
Delhi News: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हेडगेवार अस्पताल परिसर में सोमवार को तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें अस्पताल के कर्मचारियों के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया।
Delhi News: नई दिल्ली, प्र.सं.। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हेडगेवार अस्पताल परिसर में सोमवार को तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें अस्पताल के कर्मचारियों के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लेडी हार्डिंग अस्पताल की चिकित्सा निदेशक डॉ. हिमानी आहलूवालिया ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।