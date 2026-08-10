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Delhi News: हेडगेवार अस्पताल में तिरंगा रैली निकली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हेडगेवार अस्पताल परिसर में सोमवार को तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें अस्पताल के कर्मचारियों के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया।

Delhi News: हेडगेवार अस्पताल में तिरंगा रैली निकली

Delhi News: नई दिल्ली, प्र.सं.। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हेडगेवार अस्पताल परिसर में सोमवार को तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें अस्पताल के कर्मचारियों के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लेडी हार्डिंग अस्पताल की चिकित्सा निदेशक डॉ. हिमानी आहलूवालिया ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।

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