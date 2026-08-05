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Delhi News: पश्चिम एशिया से 4052 भारतीय नाविक सुरक्षित निकाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान 4,052 फंसे हुए भारतीय नाविकों को सुरक्षित

Delhi News: पश्चिम एशिया से 4052 भारतीय नाविक सुरक्षित निकाले

Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान 4,052 फंसे हुए भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। सोनोवाल ने बुधवार को बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान पश्चिम एशिया में ताजा हालातों के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा का जायजा लिया गया। मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘अब तक 4,052 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। हमारे आपातकालीन चैनलों ने 16,448 कॉल और 40,594 ईमेल संभाले हैं। नौवहन महानिदेशालय नाविकों की वापसी में मदद, चिकित्सा सहायता, काउंसलिंग और प्रभावित परिवारों से संपर्क कर रहा है।’उन्होंने

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कहा कि मारे गए नाविकों के निकटतम परिजनों को 10 लाख रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता दी जा रही है। सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविक दुनिया भर में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

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