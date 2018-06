'आप' ने कहा- उप-राज्यपाल ने ममता बनर्जी को केजरीवाल से नहीं मिलने दिया

आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी हाउस में अनशन पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आयी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। ‘आप’ नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए कहा- “उपराज्यपाल की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। यह काफी दुख की बात है।”

Stopping democratically elected CM of West Bengal from meeting her counterpart, democratically elected CM of Delhi is extremely petty. Shows the insecurity of PM Modi. https://t.co/F5dLgtRmRy