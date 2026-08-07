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Delhi News: इमारत की पांचवीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत

By Rajan Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नई दिल्ली के पालम एक्सटेंशन स्थित गुड लिविंग अपार्टमेंट में एक 28 वर्षीय मजदूर रेलिंग में शीशा न होने के कारण पांचवीं मंजिल से गिरकर मर गया। साथी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया।

Delhi News: इमारत की पांचवीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत

Delhi News: पालम एक्सटेंशन के अपार्टमेंट में बालकनी की सफाई कर रहा था नई दिल्ली, व.सं.। पालम एक्सटेंशन स्थित गुड लिविंग अपार्टमेंट में पांचवीं मंजिल की बालकनी की सफाई करने के दौरान रेलिंग में शीशा नहीं होने से 28 वर्षीय मजदूर नीचे गिर गया। उसके साथी गंभीर हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पालम गांव थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। यूपी के उन्नाव का रहने वाला 28 वर्षीय रामू अपने साथियों के साथ पालम में किराए के मकान में रहता था।

दो अगस्त की शाम करीब 4:16 बजे मन्नू और रामजी के साथ फ्लैट की साफ-सफाई का काम कर रहा था। तीनों बालकनी की सफाई कर रहे थे। सफाई के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह पांचवीं मंजिल से नीचे जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने और काफी खून बहने से उसकी मौत हो गई। मन्नू का कहना है कि यदि रेलिंग में शीशा या सुरक्षा जाली लगी होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नमूने लिए। बालकनी की रेलिंग के दो हिस्सों में शीशा गायब मिला।

Rajan Sharma

लेखक के बारे में

Rajan Sharma

शॉर्ट बायो : राजन शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में अपराध टीम में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
राजन शर्मा को पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
राजन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई जी न्यूज और जन संदेश दिल्ली के बाद प्रिंट पत्रकारिता में आए। उन्होंने प्रमुख हिंदी अखबार हरि भूमि, विराट वैभव, नवोदय टाइम्स, दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें अपराध और स्वास्थ्य से जुड़ी कवरेज के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वह अपराध टीम का प्रमुख हिस्सा हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।


विशेषज्ञता
अपराध, राजनीति, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों में विशेषज्ञता है।

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