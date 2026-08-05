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बंगाल में उगाही के आरोप में भाजपा के 22 पदाधिकारी निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 22 पदाधिकारियों को उगाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया है। यह कार्रवाई पिछले तीन महीनों में शुरू की गई अनुशासनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी ने 250 से ज्यादा नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें से कई ने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया।

बंगाल में उगाही के आरोप में भाजपा के 22 पदाधिकारी निलंबित

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी भाजपा ने उगाही और अनुशासनहीनता के आरोप को लेकर पार्टी के 22 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राज्य में सत्ता संभालने के बाद से पार्टी की ओर से की गई यह सबसे बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि निलंबित किए गए नेता अलग-अलग संगठनात्मक स्तरों से थे और उन पर उगाही, टीएमसी दफ्तरों पर कब्जा करने की कोशिश, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कथित संबंध रखने और पार्टी-विरोधी अन्य गतिविधियों के आरोप थे। यह कार्रवाई राज्य इकाई द्वारा पिछले तीन महीनों में शुरू की गई व्यापक अनुशासनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है।पार्टी

सूत्रों के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों, खासकर कोलकाता और आसपास के जिलों से शिकायतें मिलने के बाद 250 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। सूत्रों ने बताया कि जहां लगभग 80 पदाधिकारियों को उनके स्पष्टीकरण संतोषजनक पाए जाने के बाद छोड़ दिया गया, वहीं कई लोग या तो तय समय के भीतर जवाब देने में विफल रहे या उन्होंने ऐसे जवाब दिए जिनसे पार्टी की अनुशासनात्मक समिति संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।

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