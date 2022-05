दिल्ली में कोरोना वायरस के 1485 नए केस, पॉजिटिविटी रेट में मामूली गिरावट

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों से कोरोना वायरस के 1500 से अधिक केस सामने आ रहे थे। पॉजिटिविटी रेट भी पांच फीसदी के ऊपर चला गया था। हालांकि, रविवार को मामूली गिरावट देखने को मिली है।

Mon, 02 May 2022 12:29 AM

Ashutosh Ray एजेंसी,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 12:29 AM

