Delhi News: तमिलनाडु में गैस सिलेंडर फटने से 10 घायल, सात गंभीर
Delhi News: तंजावुर, (तमिलनाडु), एजेंसी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के चिन्ना अम्मानकुडी में बुधवार देर रात एक घर में आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, इसमें
Delhi News: तंजावुर, (तमिलनाडु), एजेंसी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के चिन्ना अम्मानकुडी में बुधवार देर रात एक घर में आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, इसमें किशोरी समेत दस लोग झुलस गए। इनमें सात की हालत गंभीर है। घायलों में तीन को पट्टुकोट्टई सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे सात लोगों को तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। इनकी पहचान मुरुगयन, बेटी अभिनया, कासीनाथन, राजशेखर, पलानीवेल, वेम्बाईयन, कलैयारसी, भुवनेश्वरण, सेल्वराज और कालियाम्मल के रूप में हुई है। घटना रात करीब दो बजे लक्ष्मीपुरम इलाके में स्थानीय किसान मुरुगयन के कच्चे मकान में हुई। पुलिस ने बताया कि कई लोग आग पर काबू पाने के लिए मकान के आसपास जमा थे, तभी रसोईघर में रखा एलपीजी सिलेंडर फट गया।
थिरुवोनम पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।
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