त्योहार में रेलवे का गिफ्ट, दिल्ली से पटना चलेगी वंदे भारत स्पेशल, क्या है टाइमिंग?

त्योहारों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के नए ऐलान के बाद नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आगामी 11 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 32 फेरे लगाएगी। सोमवार को उत्तर रेलवे के ने इसकी घोषणा की है।

इस गाड़ी में कुल 16 कोच होंगे और इसके माध्यम से हजारों यात्रियों को बिहार के पटना जंक्शन तक जाने के लिए सीट उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि त्योहारों के समय लगातार विशेष गाड़ियों की घोषणा की जा रही है। इसमें क्लोन ट्रेन से लेकर अनारक्षित गाड़ियां शामिल है। बड़ी संख्या में यात्रियों की ओर से वंदेभारत एक्सप्रेस की मांग भी की जाती है। इसलिए बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई दिल्ली से पटना जंक्शन के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है।