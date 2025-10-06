new delhi to patna vande bharat express special train on festivals know date time full schedule त्योहार में रेलवे का गिफ्ट, दिल्ली से पटना चलेगी वंदे भारत स्पेशल, क्या है टाइमिंग?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsnew delhi to patna vande bharat express special train on festivals know date time full schedule

New Delhi-Patna Special Train: त्योहारों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के नए ऐलान के बाद नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | अमित झाMon, 6 Oct 2025 06:29 PM
त्योहारों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के नए ऐलान के बाद नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आगामी 11 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 32 फेरे लगाएगी। सोमवार को उत्तर रेलवे के ने इसकी घोषणा की है।

इस गाड़ी में कुल 16 कोच होंगे और इसके माध्यम से हजारों यात्रियों को बिहार के पटना जंक्शन तक जाने के लिए सीट उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि त्योहारों के समय लगातार विशेष गाड़ियों की घोषणा की जा रही है। इसमें क्लोन ट्रेन से लेकर अनारक्षित गाड़ियां शामिल है। बड़ी संख्या में यात्रियों की ओर से वंदेभारत एक्सप्रेस की मांग भी की जाती है। इसलिए बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई दिल्ली से पटना जंक्शन के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है।

गाड़ी संख्या 02252 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार (11 अक्तूबर से 15 नवंबर तक) को सुबह 8.35 बजे चलकर रात 9.30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 02251 पटना जंक्शन से प्रत्येक मंगलवार,गुरुवार और रविवार (12 अक्तूबर से 16 नवंबर तक) को सुबह 10 बजे चलकर रात 11.30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह गाड़ी अलीगढ़ जंक्शन,कानपुर सेंट्रल,प्रयागराज जंक्शन,पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन,बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी। इस गाड़ी के लिए जल्द ही टिकट बुकिंग शुरु की जाएगी।