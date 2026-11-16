अधिकारियों की जवाबदेही जरूरी; नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में HC की दो-टूक
दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) व सर्कुलर का सख्ती से पालन किया जाए। पीठ ने कहा कि फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना व अधिकारियों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।
कितने प्रभावी तरीके से लागू किए जाते हैं कदम? यह जरूरी
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने बड़ी संख्या में यात्रियों के एकत्र होने की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही व्यवस्था बना रखी है। लेकिन असली महत्व इस बात का है कि भीड़भाड़ वाले आयोजनों से पहले और उनके दौरान इन उपायों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
अधिकारियों की जवाबदेही करनी जरूरी
पीठ ने टिप्पणी की कि 15 फरवरी 2025 की घटना दिखाती है कि आखिरकार यह मायने रखता है कि प्रत्येक भीड़भाड़ वाले आयोजन से पहले व उसके दौरान इन उपायों को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। इसके साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक मामले में उठाए गए कदमों का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। अदालत गोविंद कुमार धुरिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
18 लोगों की हो गई थी मौत
यह याचिका 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से संबंधित थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। 15 लोग घायल हुए। याचिकाकर्ताओं ने नई दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए मगध एक्सप्रेस में टिकट बुक किए थे। ट्रेन रात 9:05 बजे रवाना होने वाली थी। उनका कहना था कि रात करीब 8 बजे स्टेशन पहुंचने के बावजूद प्लेटफॉर्म व फुट ओवरब्रिज पर अत्यधिक भीड़ के कारण वे ट्रेन में सवार नहीं हो सके।
भीड़ बढ़ी और मच गई भगदड़
याचिकाकर्ताओं में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल था। उन्होंने बताया कि वे स्टेशन पर मौजूद थे, तभी रात करीब 10 बजे प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर अचानक भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। याचिका में शुरुआत में हादसे से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा, टिकट किराये की वापसी, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई व रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजना तैयार करने की मांग की गई।
एसओपी लागू करने की मांग
हालांकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट किया कि वे केवल रेलवे स्टेशनों पर बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना व एसओपी लागू करने की मांग पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने अपने लिए टिकट किराये की वापसी या मुआवजा नहीं मांगा। केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में रेलवे बोर्ड की तरफ से भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण दिया। इसके लिए पीठ के निर्देश पर एक अतिरिक्त हलफनामा भी दाखिल किया गया।
भीड़ का आकलन भी जरूरी
हलफनामे के तहत त्योहारों, मेलों, भर्ती परीक्षाओं, खेल आयोजनों व अन्य संभावित भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों के लिए पहले से तैयारी करने का प्रावधान है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक रेलवे मंडल को कम से कम तीन सप्ताह पहले आगामी आयोजनों की पहचान कर संभावित भीड़ का आकलन करना होता है।
उपायों की दी जानकारी
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त को संयुक्त रूप से भीड़ प्रबंधन, विशेष ट्रेनों, अतिरिक्त सुरक्षा बलों, टिकट काउंटरों और टिकट जांच की व्यवस्था से जुड़ी कार्ययोजना तैयार करनी होती है। रेलवे ने 30 मई 2025 की नीति के तहत स्टेशन के बाहर यात्री होल्डिंग एरिया बनाने, प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नियंत्रित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, निगरानी कक्ष स्थापित करने, संचार उपकरण उपलब्ध कराने व समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती जैसे उपायों की भी जानकारी दी।
76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का प्रस्ताव
रेलवे ने बताया कि अधिक यात्री दबाव वाले 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का प्रस्ताव है। रेलवे के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ 11 अक्टूबर 2025 को होल्डिंग एरिया या यात्री सुविधा केन्द्र शुरू किया गया। इसमें करीब सात हजार यात्रियों को ठहराने की क्षमता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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