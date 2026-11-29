New Delhi Railway Station : रेलवे की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलियत के लिए एक बड़ा लाउंज बनवा रहा है। अजमेरी गेट की तरफ बन रहे इस वातानुकूलित लाउंज में 200 यात्री एक समय में बैठ सकेंगे।

रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ एयरपोर्ट जैसा शानदार लाउंज (प्रतीक्षालय) बनाया जा रहा है। पहली मंजिल पर बन रहे एसी लाउंज में लगभग 200 लोग आसानी से एक समय पर बैठ सकेंगे। यहां उनके लिए खाने-पीने और टॉयलेट की सुविधा भी होगी।

इसके साथ ही यहां से सीधे वह प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा सकेंगे। इस सुविधा के लिए उन्हें शुल्क चुकाना होगा। जल्द ही यह शुल्क तय कर दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ बनी इमारत में पहली मंजिल पर टिकट काउंटर बने हुए थे।

दिसंबर महीने में लाउंज तैयार होने की संभावना यात्री सुविधा शिविर बनने के साथ ही इन सभी टिकट काउंटरों को वहां शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद से यह जगह खाली पड़ी थी। इस खाली जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए अधिकारियों ने यहां पर एयरपोर्ट की तर्ज पर शानदार लाउंज बनाने की योजना तैयार की है। इस लाउंज के लिए बड़े-बड़े एसी लगाए गए हैं। इस जगह लगभग 200 यात्रियों के बैठने की जगह होगी और उनके ठीक सामने खाने-पीने के क्योस्क खोले जाएंगे। यात्री अपनी ट्रेन के आने तक आसानी से यहां इंतजार कर सकेंगे। इस लाउंज के लिए रेलवे द्वारा एक निजी कंपनी को ठेका दिया जा चुका है। कंपनी द्वारा यहां लाउंज तैयार किया जा रहा है, जो अगले माह के पहले सप्ताह तक तैयार होने की संभावना है। इसके बाद इसे खोल दिया जाएगा।

सहूलियत के एवज में चुकाना पड़ेगा तय शुल्क नए वातानुकूलित लाउंज की सुविधा के लिए यात्रियों को कुछ शुल्क चुकाना होगा। वहीं, जो यात्री शुल्क नहीं चुकाना चाहते, उनके लिए निचले तल पर सामान्य हॉल पहले की तरह उपलब्ध रहेगा। यात्री यहां बैठकर भी गाड़ी का इंतजार कर सकेंगे।

नई मशीनों से राहत मिली हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ छह नई बैगेज एक्स-रे मशीनें लगाई गई हैं। इसके चलते अब छह स्थानों से यात्रियों को स्टेशन परिसर के भीतर प्रवेश मिल रहा है। यहां पहले दो मशीनें होने के चलते लंबी कतार लगती थी। अब यह समस्या खत्म हो गई है।