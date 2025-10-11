यात्रीगण ध्यान दें! कंफर्म टिकट है फिर भी 90 मिनट पहले पहुंचना होगा नई दिल्ली स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को भी एक अस्थायी 'होल्डिंग क्षेत्र' में रखेगी और ट्रेन के चलने से लगभग 90 मिनट पहले ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए इस बार आरक्षित टिकट के यात्रियों को भी होल्डिंग क्षेत्र में रोकने का बंदोबस्त किया जाएगा। यहां से ट्रेन चलने के लगभग 90 मिनट पहले उन्हें प्लेटफार्म पर प्रवेश मिलेगा।

टिकट जांच अधिकारी द्वारा टिकट देखने के बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अजमेरी गेट की तरफ अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र भी तैयार किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फरवरी माह में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद से प्लेटफार्म पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

इस कड़ी में जहां अनारक्षित टिकट यात्रियों के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र तैयार किया गया है तो, वहीं आरक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। 15 अक्तूबर तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को पहले अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र में रखा जाएगा। यहां से उन्हें प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति तब मिलेगी जब उनकी रेलगाड़ी को चलने में 60 से 90 मिनट का समय रहेगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और प्लेटफार्म पर भीड़ को नियंत्रित रखने में पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी। यात्रियों को प्रवेश में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए कई गेट खोले जाएंगे। यहां से टिकट देखकर ही यात्रियों को प्रवेश मिलेगा।

रेलवे अधिकारियों द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि अनारक्षित टिकट वाली अधिकांश गाड़ियों को प्लेटफार्म संख्या 16 से चलाया जाए। इससे यात्रियों को फुट ओवरब्रिज पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। वह आसानी से स्थायी होल्डिंग क्षेत्र से सीधे प्लेटफार्म संख्या 16 पर चले जाएंगे। वहां भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों के अलावा आरपीएफ के जवान भी उचित संख्या में तैनात रहेंगे।

डीआरएम ने निरीक्षण किया दिल्ली के डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी और रेलवे मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने शुक्रवार को अजमेरी गेट होल्डिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। यह होल्डिंग क्षेत्र पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। निरीक्षण की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर उद्घाटन की तारीख तय होगी। अगले दो से तीन दिनों में इसका उद्घाटन होने की उम्मीद है।