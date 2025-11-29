Hindustan Hindi News
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हो रहा कायाकल्प, पहाड़गंज साइड पार्किंग बंद; लग सकता है जाम

संक्षेप:

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा पहाड़गंज की तरफ से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे ने वहां की पार्किंग का ठेका तत्काल रद्द कर दिया है और अब यात्रियों को केवल पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मिलेगी, जिससे जाम की संभावना है।

Sat, 29 Nov 2025 05:39 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए जाने वाला पुनर्विकास कार्य पहाड़गंज की तरफ से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने रेलवे से कब्जा देने का अनुरोध किया है।

रेलवे ने इसे ध्यान में रखते हुए पहाड़गंज की तरफ मौजूद पार्किंग का ठेका रद्द कर दिया है। पार्किंग अब पुनर्विकास कार्य होने तक बंद रहेगी। पहाड़गंज की तरफ आने वाले यात्रियों के लिए यह कार्य पूरा होने तक केवल पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत पहाड़गंज की तरफ से होगी। बीते 25 नवंबर को आरएलडीए की तरफ से दिल्ली डीआरएम को पत्र लिखकर पहाड़गंज की ओर पुनर्विकास के लिए इमारत का कब्जा देने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया कि पहाड़गंज की दिशा में प्लेटफॉर्म एक के साथ बनी हुई इमारत को तोड़ने के लिए वहां मौजूद स्टॉल, पार्किंग एवं अन्य कार्यों के ठेके तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। पहाड़गंज की तरफ बने अधिकारी आराम गृह को खाली करवाया जाए और स्टेशन की इमारत में मौजूद दफ्तरों को वहां स्थानांतरित किया जाए।

रेलवे सूत्रों ने बताया कि आरएलडीए की इस मांग पर जल्द से जल्द उन्हें जगह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सबसे पहले पहाड़गंज की तरफ बनी पार्किंग का ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अब पहाड़गंज की तरफ पार्किंग उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या एक पर बने दफ्तरों को भी जल्द ही खाली किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह यह जगह आरएलडीए को दी जा सकती है।

थाना स्थानांतरित होगा

आरएलडीए की तरफ से पहाड़गंज दिशा में मौजूद रेलवे पुलिस थाने को भी जल्द खाली कराने के लिए कहा गया है। उन्हें अजमेरी गेट की तरफ बने डीसीपी कार्यालय में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। इसके लिए वहां पर अस्थायी दफ्तर जल्द बनाया जा सकता है।

जाम लगने की संभावना

पुनर्विकास कार्य के चलते पहाड़गंज दिशा में वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। स्टेशन परिसर के अंदर वाहनों को प्रवेश करने और बाहर निकलने में समय लगेगा। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को रेलवे स्टेशन के बाहर की मुख्य सड़क को वन-वे करने की सलाह दी गई है।

Delhi News
