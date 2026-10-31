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काम की बात: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को त्योहारों में लंबी लाइनों से मिलेगी मुक्ति, रेलवे ने कर दिया ये इंतजाम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को त्योहारों पर लंबी कतारों से मुक्ति मिलने जा रही है। रेलवे द्वारा सुरक्षा जांच के लिए छह अत्याधुनिक बैगेज एक्स-रे मशीन लगाई जा रही हैं। यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड भी बनाई गईं।

new delhi railway station
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर त्योहारों के मौके पर सुरक्षा जांच के लिए लगने वाली लंबी कतारें खत्म होने जा रही हैं। इसके लिए रेलवे की ओर से विशेष व्यवस्था की जा रही है। यहां सुरक्षा जांच के लिए छह अत्याधुनिक बैगेज एक्स-रे मशीन लगाई जा रही हैं। अभी केवल दो स्थानों पर सुरक्षा जांच के लिए मशीन लगी हैं। यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए सुरक्षा जांच वाली जगह पर शेड (छत) भी बना दी गई है।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली डिवीजन अपने स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अनारक्षित यात्रियों के लिए बीते वर्ष दीपावली से पहले यात्री सुविधा कैंप तैयार किया गया था, जिसमें पांच हजार से ज्यादा यात्रा एक समय में बैठ सकते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा बैगेज एक्स-रे मशीन लगी हैं, जहां से सुरक्षा जांच के बाद यात्री भीतर प्रवेश करते हैं, लेकिन आरक्षित टिकट पर अजमेरी गेट से प्रवेश के रास्ते में केवल दो जगह पर बैगेज एक्स-रे मशीन लगी हुई थीं। इसके चलते भीड़ बढ़ते ही यहां पर यात्रियों की लंबी कतार लगती हैं और लोगों को धूप-बारिश में परेशान होना पड़ता था।

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इस समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे की ओर से अजमेरी गेट दिशा में मुख्य इमारत के बाहर शेड बनाया गया है। इससे सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहां शेड के नीचे सुरक्षा जांच के लिए छह अत्याधुनिक बैगेज एक्स-रे मशीन लगाई जा रही हैं। यह पहले इस्तेमाल होने वाली मशीनों से कम ऊंचाई की है। इसके चलते यात्रियों खासतौर से महिलाओं के लिए अपना सामान उठाकर उस पर रखना आसान होगा।

पहाड़गंज दिशा में भी बनेगा कॉरिडोर

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के समय पहाड़गंज दिशा में आने वाले यात्रियों के लिए भी एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रास्ते से उनकी गाड़ी मुख्य बिल्डिंग तक जा सकेगी और वहां से बाहर निकल सकेगी। स्टेशन की तरफ आने वाले रास्ते को पहले से अधिक चौड़ा किया गया है, ताकि भीड़ बढ़ने पर भी यात्री आसान से प्रवेश कर सकें।

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यहां से चलेंगी अनारक्षित गाड़ियां

त्योहारों के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अधिकांश अनारक्षित रेलगाड़ियों को प्लेटफॉर्म संख्या 16 से चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को एफओबी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। यात्री सुविधा शिविर के रास्ते यात्री स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर प्रवेश कर सकेंगे। गाड़ी चलने से लगभग आधा घंटे पहले ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा। केवल उन्हीं यात्रियों को प्रवेश मिलेगा, जो उस दिशा में जाने वाले होंगे। वहीं, मांग के अनुसार भी विशेष अनारक्षित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसके लिए टिकट बिक्री की संख्या पर नजर रखी जाएगी। जिस दिशा की ज्यादा टिकटें बिकेंगी, वहां के लिए रेलवे विशेष अनारक्षित रेलगाड़ी चला देगा। इसके अलावा कुछ दैनिक रेलगाड़ियों के पीछे क्लोन गाड़ी भी चलाई जाएंगी ताकि स्टेशन पर भीड़ न बढ़े।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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