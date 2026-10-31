रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को त्योहारों पर लंबी कतारों से मुक्ति मिलने जा रही है। रेलवे द्वारा सुरक्षा जांच के लिए छह अत्याधुनिक बैगेज एक्स-रे मशीन लगाई जा रही हैं। यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड भी बनाई गईं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर त्योहारों के मौके पर सुरक्षा जांच के लिए लगने वाली लंबी कतारें खत्म होने जा रही हैं। इसके लिए रेलवे की ओर से विशेष व्यवस्था की जा रही है। यहां सुरक्षा जांच के लिए छह अत्याधुनिक बैगेज एक्स-रे मशीन लगाई जा रही हैं। अभी केवल दो स्थानों पर सुरक्षा जांच के लिए मशीन लगी हैं। यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए सुरक्षा जांच वाली जगह पर शेड (छत) भी बना दी गई है।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली डिवीजन अपने स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अनारक्षित यात्रियों के लिए बीते वर्ष दीपावली से पहले यात्री सुविधा कैंप तैयार किया गया था, जिसमें पांच हजार से ज्यादा यात्रा एक समय में बैठ सकते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा बैगेज एक्स-रे मशीन लगी हैं, जहां से सुरक्षा जांच के बाद यात्री भीतर प्रवेश करते हैं, लेकिन आरक्षित टिकट पर अजमेरी गेट से प्रवेश के रास्ते में केवल दो जगह पर बैगेज एक्स-रे मशीन लगी हुई थीं। इसके चलते भीड़ बढ़ते ही यहां पर यात्रियों की लंबी कतार लगती हैं और लोगों को धूप-बारिश में परेशान होना पड़ता था।

इस समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे की ओर से अजमेरी गेट दिशा में मुख्य इमारत के बाहर शेड बनाया गया है। इससे सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहां शेड के नीचे सुरक्षा जांच के लिए छह अत्याधुनिक बैगेज एक्स-रे मशीन लगाई जा रही हैं। यह पहले इस्तेमाल होने वाली मशीनों से कम ऊंचाई की है। इसके चलते यात्रियों खासतौर से महिलाओं के लिए अपना सामान उठाकर उस पर रखना आसान होगा।

पहाड़गंज दिशा में भी बनेगा कॉरिडोर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के समय पहाड़गंज दिशा में आने वाले यात्रियों के लिए भी एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रास्ते से उनकी गाड़ी मुख्य बिल्डिंग तक जा सकेगी और वहां से बाहर निकल सकेगी। स्टेशन की तरफ आने वाले रास्ते को पहले से अधिक चौड़ा किया गया है, ताकि भीड़ बढ़ने पर भी यात्री आसान से प्रवेश कर सकें।