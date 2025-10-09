यात्री ध्यान दें...नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लैटफॉर्म बदले; देखें पूरी लिस्ट

दीपावली और छठ पर्व के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब एक दर्जन ट्रेनों के प्लैटफॉर्म में बदलाव किया है। इनमें अधिकांश ट्रेनें ऐसी हैं, जिनकी वजह से एक प्लैटफॉर्म पर यात्रियों की अधिक भीड़ हो जाती थी।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से त्योहारों के समय सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं। ऐसे में इस वर्ष प्लैटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ही लगभग एक दर्जन गाड़ियों के प्लैटफॉर्म में बदलाव किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13, 14 और 15 से एक समय पर कई ऐसी गाड़ियां चलती हैं जिनमें बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इनमें से 12-13 एक प्लैटफॉर्म हैं, जबकि 14-15 भी एक प्लैटफॉर्म हैं। प्लैटफॉर्म के दोनों तरफ अगर भीड़ वाली गाड़ी लगती है, तो न केवल रेल कर्मचारियों को बल्कि यात्रियों को भी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नई दिल्ली से दरभंगा के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है। इसके आने और जाने के दोनों ही प्लैटफॉर्म बदले गए हैं। रेलवे द्वारा लोगों से अपील की गई है कि त्योहारों के समय में किए गए इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपना सफर करें।

15 से 28 अक्टूबर तक नहीं मिलेंगे प्लैटफॉर्म टिकट त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और गाजियाबाद जंक्शन पर प्लैटफॉर्म टिकट की बिक्री आगामी 15 से 28 अक्टूबर तक नहीं होगी। किसी बुजुर्ग या महिला को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आने वाले शख्स को ही प्लैटफॉर्म टिकट दी जाएगी, ताकि उन्हें परेशानी न हो। यह प्लैटफॉर्म टिकट की बिक्री ऑनलाइन ऐप पर भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दो दिन में होल्डिंग क्षेत्र का निरीक्षण होगा रेलवे सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ होल्डिंग क्षेत्र बनकर तैयार हो गया है। अगले दो दिनों के भीतर रेल मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट रेल मंत्री को दी जाएगी, जिसके बाद उद्घाटन का दिन तय किया जाएगा। आगामी 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा किए जाने की संभावना है। अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को इसी होल्डिंग क्षेत्र में रखा जाएगा। इसकी क्षमता आठ हजार लोगों के ठहरने की है।