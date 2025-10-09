new delhi railway station many trains platform changes for diwali and chhath see full list यात्री ध्यान दें...नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लैटफॉर्म बदले; देखें पूरी लिस्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnew delhi railway station many trains platform changes for diwali and chhath see full list

यात्री ध्यान दें...नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लैटफॉर्म बदले; देखें पूरी लिस्ट

दीपावली और छठ पर्व के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब एक दर्जन ट्रेनों के प्लैटफॉर्म में बदलाव किया है। इनमें अधिकांश ट्रेनें ऐसी हैं, जिनकी वजह से एक प्लैटफॉर्म पर यात्रियों की अधिक भीड़ हो जाती थी। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अमित झाThu, 9 Oct 2025 05:39 AM
share Share
Follow Us on
यात्री ध्यान दें...नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लैटफॉर्म बदले; देखें पूरी लिस्ट

दीपावली और छठ पर्व के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब एक दर्जन ट्रेनों के प्लैटफॉर्म में बदलाव किया है। इनमें अधिकांश ट्रेनें ऐसी हैं, जिनकी वजह से एक प्लैटफॉर्म पर यात्रियों की अधिक भीड़ हो जाती थी। इन गाड़ियों के प्लैटफॉर्म आगामी 30 अक्टूबर तक के लिए बदले गए हैं।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से त्योहारों के समय सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं। ऐसे में इस वर्ष प्लैटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ही लगभग एक दर्जन गाड़ियों के प्लैटफॉर्म में बदलाव किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13, 14 और 15 से एक समय पर कई ऐसी गाड़ियां चलती हैं जिनमें बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इनमें से 12-13 एक प्लैटफॉर्म हैं, जबकि 14-15 भी एक प्लैटफॉर्म हैं। प्लैटफॉर्म के दोनों तरफ अगर भीड़ वाली गाड़ी लगती है, तो न केवल रेल कर्मचारियों को बल्कि यात्रियों को भी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नई दिल्ली से दरभंगा के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है। इसके आने और जाने के दोनों ही प्लैटफॉर्म बदले गए हैं। रेलवे द्वारा लोगों से अपील की गई है कि त्योहारों के समय में किए गए इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपना सफर करें।

15 से 28 अक्टूबर तक नहीं मिलेंगे प्लैटफॉर्म टिकट

त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और गाजियाबाद जंक्शन पर प्लैटफॉर्म टिकट की बिक्री आगामी 15 से 28 अक्टूबर तक नहीं होगी। किसी बुजुर्ग या महिला को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आने वाले शख्स को ही प्लैटफॉर्म टिकट दी जाएगी, ताकि उन्हें परेशानी न हो। यह प्लैटफॉर्म टिकट की बिक्री ऑनलाइन ऐप पर भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दो दिन में होल्डिंग क्षेत्र का निरीक्षण होगा

रेलवे सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ होल्डिंग क्षेत्र बनकर तैयार हो गया है। अगले दो दिनों के भीतर रेल मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट रेल मंत्री को दी जाएगी, जिसके बाद उद्घाटन का दिन तय किया जाएगा। आगामी 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा किए जाने की संभावना है। अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को इसी होल्डिंग क्षेत्र में रखा जाएगा। इसकी क्षमता आठ हजार लोगों के ठहरने की है।

गाड़ी संख्यासफर मौजूदा प्लैटफॉर्मनया प्लैटफॉर्म
12562 नई दिल्ली-दरभंगा 13 01
12561 दरभंगा-नई दिल्ली 12 07
12260 बिकानेर-सियालदह 13 09
54473 दिल्ली-सहारनपुर 15 04
64110/64429 गाजियाबाद-नई दिल्ली-अलीगढ़ 13 10
14324 रोहतक-नई दिल्ली 07 02
12046 चंडीगढ़-नई दिल्ली02 01
64425/64432 गाजियाबाद-नई दिल्ली-गाजियाबाद 13 05
12033 कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर 02 10
12056/12057 देहरादून-नई दिल्ली-दौलतपुर चौक 10 02
64052/64057 गाजियाबाद-पलवल-गाजियाबाद 02 01
12445 नई दिल्ली-कटड़ा 15 08
12392 नई दिल्ली-राजगीर 08 01